صرح مؤسس قوات "فاغنر" يفغيني بريغوجين، بأنه يجب النضال من أجل روسيا هنا والآن، وإلا فإن أوكرانيا بمساعدة "الناتو"، ستخترق الخطوط الحمراء مجددا، ولن تنتهي العملية العسكرية قريبا.

وقال بريغوجين إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "قد تنتهي حتى غدا، من الممكن سحب كل تلك الخطوط التي توجد عليها قواتنا الآن. ومن المستحسن رسمها بخط عريض، وترسيمها كحدود روسية ووضع قوات حرس الحدود الروسية عليها".

وفي الوقت نفسه، يعتقد مؤسس شركة "فاغنر" أن "هذا الفرح" لن يدوم طويلا، موضحا أنه "واثق من أن السلطات الأوكرانية ستقرر قريبا، بمساعدة حلف الناتو، اختراق الخطوط الحمراء مجددا".

بالإضافة إلى ذلك، تريد أوكرانيا أن تعيد لنفسها "الأراضي التي كانت تنتمي إليها قبل عام 2014"، في هذا السياق، خلص بريغوجين إلى أنه "من الضروري القتال من أجل روسيا هنا والآن".

وأضاف أنه إذا انتهت العملية العسكرية الخاصة قريبا، فإن الصراع الجديد قد يكون "أكثر مأساوية ودموية"، وقال: "ليس هناك شك في ذلك".

وفي 3 مارس، قال مؤسس الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر"، إن القوات الروسية كانت في الواقع قادرة على تطويق مدينة أرتيوموفسك.

موضحا: "يتم الآن إطباق الكماشة على المدينة. إذا قاتلنا من قبل جيشا أوكرانيا محترفا، حتى اليوم نرى المزيد من كبار السن والأطفال"، بالإضافة إلى ذلك، دعا بريغوجين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى منح كبار السن والأطفال فرصة مغادرة المدينة.

وفي 24 فبراير 2022، تم الإعلان عن بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس. في استجابة من روسيا لطلبات المساعدة العسكرية من رؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

المصدر: لينتا.رو