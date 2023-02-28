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مرتزق أمريكي ينشق عن القوات الأوكرانية وينضم إلى الروسية

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مرتزق أمريكي ينشق عن القوات الأوكرانية وينضم إلى الروسية
Sputnik
صورة من الأرشيف
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جاء في مادة حصرية لمراسل RT في منطقة العملية العسكرية الخاصة مراد غازدييف، أن المرتزق الأمريكي جون ماكنتاير انشق عن "الفيلق الأجنبي" للقوات الأوكرانية بعد خدمة عام هناك.

وقال ماكنتاير، الذي انتقل إلى الجانب الروسي، إنه قاتل أيضا في صفوف كتيبة القوميين الأوكرانيين "كاربات سيتش".

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وذكر أنه سلم العسكريين الروس، بعد انشقاقه، كل الأوراق والملفات والمعلومات الاستخبارية والخرائط التي جمعها خلال وجوده في أوكرانيا.

وتبين من كلامه، أنه خطط منذ البداية للانشقاق: "أنا شيوعي، معاد للفاشية. قررت جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المفيدة والفرار عبر خط المواجهة إلى الجانب الروسي. عندما كنت في خاركوف أردت تنفيذ ذلك عبر السباحة إلى هناك، لكنني لاحظت وجود قناصين مهمتهم قتل كل من يحاول الفرار".

ووفقا له، يستخدم القوميون المتعصبون في أوكرانيا التحية الفاشية، بما في ذلك المرتزقة من كرواتيا وجمهورية التشيك، وقال: "على الجميع هناك يوجد هذا الوشم النازي أو ذاك ... في مرحلة ما، أزعجوني بأسئلة حول آرائي الشيوعية. قلت لهم: إنني مناهض للفاشية، جئت لأقاتل الإمبرياليين والنازيين الروس، لكنهم ردوا بالقول: لا، الروس ليسوا نازيين - نحن نازيون".

المصدر: RT

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