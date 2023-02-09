قوات كييف تمنح كتيبة "آزوف" النازية صفة جديدة

أفادت صحيفة "سترانا" نقلا عن كتيبة "آزوف" النازية الأوكرانية، بمنح الكتيبة صفة "لواء اقتحام" في إطار ما يسمى بـ"الحرس الوطني" التابع لقوات كييف.

وقالت الصحيفة إن لواء "آزوف" سيلتحق بتسعة ألوية اقتحام تابعة لـ"الحرس الهجومي" شكلها "الحرس الوطني".

وأعلنت المحكمة العليا الروسية في أغسطس 2022 كتيبة "آزوف" منظمة إرهابية، بناء على دعوى المدعي العام الروسي.

وكشفت التحقيقات الروسية مع أسرى كتيبة "آزوف" النازية، أن إيفان بوتكشاريف المنتسب للكتيبة أعدم مجموعة من المدنيين رميا بالرصاص في مدينة ماريوبول جنوب أوكرانيا قبل تحرير الجيش الروسي لها.

المصدر: RT