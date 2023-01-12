البرلمان الأوكراني يتبنى قانونا يمنح الجنسية لمقاتلي كتيبة "آزوف" النازية الأجانب

تبنى برلمان أوكرانيا قانونا يمنح مقاتلي كتيبة "آزوف" النازية الأجانب فرصة الحصول على الجنسية الأوكرانية.

وأعلن ذلك اليوم الخميس، النائب في البرلمان الأوكراني أوليكسي غونشارينكو، وكتب في "تيلغرام": "يتعلق مشروع القانون على وجه الخصوص بكتيبة آزوف".، مشيرا إلى أن 321 من أصل 450 نائبا في البرلمان الأوكراني أعلنوا تأييد مشروع القانون.

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وأضاف أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير، بدأ الأجانب في الوصول إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية مع الجانب الأوكراني.

ورغم ذلك، بحسب قوله، لم يتم تنظيم وضع بعضهم من خلال هذا التشريع الأوكراني، حيث أن القانون الذي اعتمده البرلمان الأوكراني في أبريل سمح للأجانب بالعمل في المخابرات وبموجب عقد مع القوات المسلحة الأوكرانية، "ولكن لا تنطبق على وكالات إنفاذ القانون الأخرى".

وأضاف: "لا يمكن للأفراد العسكريين الأجانب الذين يخدمون، ولا سيما في كتيبة آزوف، البقاء بصورة قانونية على أراضي أوكرانيا، كما لا يمكنهم وفي المستقبل الحصول على الجنسية الأوكرانية".

واختتم: "القانون الذي اعتمده البرلمان غيّر هذا الوضع عبر إضفاء الشرعية على أراضي أوكرانيا للأجانب الذين انضموا إلى آزوف والتشكيلات المماثلة."

المصدر: تاس