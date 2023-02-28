مصدر عسكري يكشف طريقة عمل منظومة الدرونات الانتحارية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

قال مصدر عسكري مطلع، لمراسل "نوفوستي"، إن القوات الخاصة الروسية استخدمت منظومة مع درونات طائرة انتحارية خلال الهجوم على مواقع للقوات الأوكرانية في الجبهة.

ووفقا للمصدر، يتم استخدام المنظومة الجديدة، بما في ذلك في المناطق السكنية. وتسمح المنظومة لقائد الوحدة العسكرية، بنقرة واحدة على لوحة التحكم اللوحية، بتحديد نقطة الهجوم التي يمكن للطائرة بدون طيار الوصول إليها بشكل تلقائي.

وأشار المصدر إلى أنه يتم تجميع المعلومات حول التضاريس وحول تمركز العدو، من الكاميرات الموجودة على خوذات المقاتلين المشاركين في القتال ومن كاميرات طائرات الاستطلاع بدون طيار. بعد ذلك، تقوم شبكات عصبونية صناعية (Artificial Neural Network ANN) بتشكيل نموذج مبسط لتضاريس المنطقة، يتم من خلاله تحديد مواقع العدو ونقاط إطلاق النار، ثم يتم إرسال طائرة كاميكازي بدون طيار إلى الهدف المحدد لتدميره.

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ونوه المصدر بأنه يتم في هذه المنظومة، استخدام نوعين من الطائرات بدون طيار، قادرة على حمل قذائف مختلفة القوة. وأشار إلى أن القوات الخاصة الروسية استلمت عدة مجمعات من هذا القبيل لاختبارها خلال الأعمال القتالية.

المصدر: نوفوستي