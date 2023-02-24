أردوغان يبحث مع بوتين إحياء مسار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن إطلاق المفاوضات بشأن أوكرانيا، وآثار زلزال تركيا وسوريا.

وأعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان أكد خلال المحادثات على "ضرورة التأسيس لسلام عادل في أوكرانيا".

ودعت لـ"ضرورة إعادة إحياء وتفعيل مسار المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني في إسطنبول".

كما تطرقت المحادثات الى الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرا.

وقال أردوغان: "جرى خلال المباحثات بحث الزلازل في تركيا والأحداث المتعلقة بالأزمة الأوكرانية".

وشكر أردوغان الرئيس الروسي بوتين على التضامن الذي أبداه بشأن الزلزال.

كما أعلن استعداد أنقرة، للمساهمة في استئناف المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا.

وأكد أردوغان، أنه يجب إحلال سلام عادل دون سقوط المزيد من الضحايا والدمار، وأعرب عن رغبته الصادقة في استعادة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اسطنبول، وأنهم مستعدون لتقديم أي مساهمة في هذه القضية.

وخلال اتصال هاتفي بين أردوغان ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية والتوصل لحل تفاوضي، ووقف إطلاق النار بأي طريقة.

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المصدر: RT