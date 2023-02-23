لوكاشينكو: إذا لم يتم الاستماع إلى موقف الصين حول أوكرانيا فسيؤدي ذلك إلى عواقب جدية

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية، إنه إذا لم يتم الاستماع إلى موقف الصين بشأن النزاع في أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى عواقب جدية.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال حول دور الصين في حل المشاكل الدولية، أكد لوكاشينكو أنه لا يمكن حل أية مشكلة في العالم اليوم بدون مشاركة الصين.

وأضاف: "أصبحت الصين دولة عالمية لها سياساتها العالمية الخاصة. أعلم أن شي جين بينغ، سيدلي اليوم أو غدا ببيان أو خطاب حول النزاع في أوكرانيا. لاحظوا أن هذه خطوة غير معتادة للسياسة الصينية. الصينيون دائما حريصون وحذرون. لا يقدمون على عمل أي شيء إلا بعد حساب دقيق. وإذا فهموا أن هذا لن يعطي النتيجة المرجوة والمطلوبة، فلن يتخذوا خطوات في هذا الاتجاه أيضا".

وأعرب الرئيس البيلاروسي عن ثقته في أنه إذا قررت الصين التعبير عن موقفها بهذه الطريقة، ومن لسان المسؤول الأعلى شي جين بينغ، فستكون لذلك نتائج جدية للغاية. وقال: "أنصح الذين سيتم توجيه كلمات شي جين بينغ إليهم بأخذها على محمل الجد واتخاذ خطوات معينة. سيكون ذلك صوتا جادا باسم السلام في هذه المنطقة. أنا متأكد من أن هذا الخطاب سيكون تتويجا لسياسة الصين المحبة للسلام برمتها".

وشدد لوكاشينكو على تمسك بلاده، بمواقف مشابهة للموقف الصيني. وقال: "طريقنا في أوكرانيا هو طريق السلام. الصينيون يتبعون هذا الطريق. أنا مقتنع تماما بأن الروس يميلون أيضا إلى إنهاء هذا النزاع. الأمر سيتعلق بالأمريكيين- اتخذوا خطوات ملموسة نحو السلام وسيكون هناك سلام. لقد دخلت الصين اليوم في قلب هذه العقدة الكاملة. مرة أخرى أنصح بالاستماع لما سيقوله الرئيس الصيني حول النزاع. استمعوا بدقة، لأن تصريح الصين هذا هو خطوة جديدة وخطوة أصلية ستكون لها عواقب جدية في العالم".

المصدر: نوفوستي