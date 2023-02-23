ترامب يزور موقع "تشرنوبل" ولاية أوهايو ويتهم بايدن بالخيانة

زار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موقع خروج قطار عن مساره في ولاية أوهايو مما أدى إلى تسرب مواد كيميائية سامة، واصفا عدم زيارة الرئيس جو بايدن للمدينة بـ"الخيانة".

وخلال زيارته مدينة east palestine، في ولاية أوهايو، التقى ترامب مسؤولين محليين وأفرادا من المجتمع، حيث دعا خليفته إلى الحضور إلى المدينة، معتبرا أن "فشله في القيام بذلك منذ وقوع الحادث في 3 فبراير علامة على اللامبالاة والخيانة".

President Trump visits the people of East Palestine, Ohio and brings them water & supplies while Joe Biden only cares about pushing more war and US money in Ukraine.



Thank you President Trump for continuing to show what America First looks like. 🇺🇸



pic.twitter.com/C3jFZS1A3t — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) February 22, 2023

This is what happens mid-visit when residents of East Palestine, Ohio start chanting “We love you, President Trump!”



He drops what he’s doing and walks over to greet each and every one of them.



This is servant leadership and love for fellow Americans.🇺🇸

pic.twitter.com/6w5Pi7QePk — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 22, 2023

كما تبرع ترامب بآلاف الجالونات من لوازم التنظيف والمياه لدعم جهود التنظيف، كما تبرع بمياه الشرب واشترى الطعام من مطعم "ماكدونالدز" لرجال الإطفاء.

Tens of thousands of pounds of goods, food, water being delivered to the people of East Palestine, Ohio right now before Trump’s visit.



Trump paid for all of it.



Number of goods delivered from the Biden Administration: 0. pic.twitter.com/QQADqZl9Uy — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 22, 2023

President Trump stops by a local McDonalds in East Palestine, Ohio to hand out MAGA hats



The smiles on their faces say it all.



This is serving neglected Americans. 🇺🇸



pic.twitter.com/xvOpGMpAlC — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 22, 2023

إلا أن رابطة الناخبين المحافظين اتهمت ترامب بـ"التظاهر" وأنه وصل إلى "ذروة النفاق" بعد سنوات من "الاستهزاء العلني بالضمانات البيئية والتراجع عنها".

وكانت 50 عربة من قطار نورفولك الجنوبي قد خرجت عن مسارها في ولاية أوهايو، 3 فبراير الجاري، فيما كانت 10 منها تحتوي على مواد كيميائية خطرة وسامة، بما في ذلك أكريلات البوتيل وكلوريد الفينيل، التي كانت من بين السوائل القابلة للاشتعال، وانتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجانب من الانفجار، وصفوه بأنه "تشيرنوبل" جديد.

وقد تم العثور على مواد خطرة في الغلاف الجوي، وللتخلص من خطر حدوث انفجارات أكبر، فتح رجال الإنقاذ حاويات تحتوي على مواد كيميائية من أجل تنفيذ عمليات الحرق المتعمد.

بعد الحادث، قامت السلطات بإخلاء السكان المحليين، إلا أنها سمحت لهم، الأسبوع الماضي، بالعودة إلى منازلهم، فيما قالت وزارة البيئة بالولاية إن "مستوى التلوث لا يتجاوز المعايير المقبولة". في الوقت نفسه، تشير وسائل إعلام محلية إلى حالات توعك يعاني منها كبار السن، إضافة إلى نفوق الحيوانات والأسماك بعد إطلاق مواد كيميائية في البيئة المحيطة.

المصدر: "الإندبندنت" + RT