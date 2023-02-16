مسافرون يلتقطون صورا لسحابة ضخمة سامة بعد "تشرنوبل" ولاية أوهايو الأمريكية

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبقعة من الدخان السام فوق الغيوم، بعد احتراق مواد كيميائية إثر خروج 10 عربات تحتوي على مواد كيميائية خطرة عن مسارها في ولاية أوهايو.

وحسب المعلومات فإن الصورة التقطها مسافرون على متن طائرة عبرت فوق مدينة "شرق فلسطين" East Palestine بولاية أوهايو.

View from airplane leaving Pittsburgh international airport https://t.co/ZdaTT0KhZT — Ohio Sierra Club (@OhioSierraClub) February 16, 2023

وكان قطار خرج عن مساره قرب حدود ولايتي أوهايو وبنسلفانيا، في الولايات المتحدة، مساء يوم الجمعة 4 فبراير، ما تسبب باندلاع حريق هائل.

This is more than #Ohio. I’m across the lake (Lake Erie) in southern Ontario Canada by Niagara Falls and me and my family have had non stop head aches for about 7 days straight now. We can literally smell the chlorine over here in Canada. This is bigger than they are telling us pic.twitter.com/S9ns7VgyGM — 🧨💥BOBBY BLAST OFF💥🧨 (@ArithmeticArra1) February 14, 2023

وتبين أن 50 عربة من قطار نورفولك الجنوبي قد خرجت عن مسارها، بينما كانت 10 عربات من الـ50 عربة على مواد كيميائية خطرة بما في ذلك أكريلات البوتيل وكلوريد الفينيل، والتي كانت من بين السوائل القابلة للاشتعال، والتي تخشى السلطات من أن تؤدي إلى انفجار كبير.

وقد طلبت السلطات من السكان في "شرق فلسطين" مغادرة منازلهم يوم الاثنين 6 فبراير، فيما أجرى أطلقت بعض الأطقم من المتخصصين ما أسموه "الإطلاق المنظم" للمواد الكيميائية الخطرة، وهو ما تسبب في تصاعد عامود كبير من الدخان الأسود.

المصدر: RT