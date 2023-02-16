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مسافرون يلتقطون صورا لسحابة ضخمة سامة بعد "تشرنوبل" ولاية أوهايو الأمريكية

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مسافرون يلتقطون صورا لسحابة ضخمة سامة بعد
AFP
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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبقعة من الدخان السام فوق الغيوم، بعد احتراق مواد كيميائية إثر خروج 10 عربات تحتوي على مواد كيميائية خطرة عن مسارها في ولاية أوهايو.

وحسب المعلومات فإن الصورة التقطها مسافرون على متن طائرة عبرت فوق مدينة "شرق فلسطين" East Palestine بولاية أوهايو.

وكان قطار خرج عن مساره قرب حدود ولايتي أوهايو وبنسلفانيا، في الولايات المتحدة، مساء يوم الجمعة 4 فبراير، ما تسبب باندلاع حريق هائل.

وتبين أن 50 عربة من قطار نورفولك الجنوبي قد خرجت عن مسارها، بينما كانت 10 عربات من الـ50 عربة على مواد كيميائية خطرة بما في ذلك أكريلات البوتيل وكلوريد الفينيل، والتي كانت من بين السوائل القابلة للاشتعال، والتي تخشى السلطات من أن تؤدي إلى انفجار كبير.

وقد طلبت السلطات من السكان في "شرق فلسطين" مغادرة منازلهم يوم الاثنين 6 فبراير، فيما أجرى أطلقت بعض الأطقم من المتخصصين ما أسموه "الإطلاق المنظم" للمواد الكيميائية الخطرة، وهو ما تسبب في تصاعد عامود كبير من الدخان الأسود.

المصدر: RT

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