"إهانة لا تصدق".. الجمهوريون ينتقدون زيارة بايدن إلى كييف

انتقد نواب جمهوريون زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف، وقالوا إنها تظهر اهتمام بايدن بأوكرانيا أكثر من اهتمامه بالأزمة على الحدود وانتشار مواد كيميائية سامة في أوهايو.

انتقد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس، الذي يرجح أنه سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا، قائلا: "لدينا الكثير من المشاكل المتراكمة هنا في بلدنا لكن الرئيس يتجاهلها".

وأشار إلى أنه "أثناء تواجده (بايدن) هناك، أعتقد أنني والعديد من الأمريكيين نفكر: حسنا، إنه قلق للغاية بشأن تلك الحدود الموجودة في النصف الآخر حول العالم. لم يفعل أي شيء لتأمين حدودنا هنا في الوطن"، مضيفا: "لقد تدفق الملايين والملايين من الناس عبر الحدود... وبعد ذلك عانينا من إذلال وطني لأن الصين تطير مناطيد تجسس عبر الولايات المتحدة القارية".

واعتبرت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين أن الزيارة هي "إهانة لا تصدق. رئيسنا اختار أوكرانيا على أمريكا، بينما أجبر الشعب الأمريكي على دفع تكاليف الحرب في أوكرانيا. لا أستطيع التعبير عن مدى كره الأمريكيين لجو بايدن".

This is incredibly insulting.



Today on our President’s Day, Joe Biden, the President of the United States chose Ukraine over America, while forcing the American people to pay for Ukraine’s government and war.



I can not express how much Americans hate Joe Biden. pic.twitter.com/nHXzG67YOL — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) February 20, 2023

وقال السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل: "الرئيس قضى وقتا أطول في أوكرانيا من الوقت الذي أمضاه على حدودنا الجنوبية. جو بايد يرفض معالجة الأزمة الأمريكية التي ستؤثر على الأجيال وتشكل تهديدا مباشرا لأمننا القومي".

#POTUS has now spent more time in Ukraine than he has at our southern border. @JoeBiden refuses to address the AMERICAN crisis that will impact generations and poses an immediate threat to our national security. — Tommy Tuberville (@TTuberville) February 20, 2023

واتهم النائب الجمهوري مات غيتز، بايدن بـ "التخلي عن أمريكا من أجل أوكرانيا"، معتبرا أن هذا يتسق مع الطريقة التي "تخلى بها بايدن عن مصالح أمريكا منذ بداية رئاسته".

وكتب عبر "تويتر": "يمكن لأوكرانيا أن تحتفظ به".

Ukraine can keep him https://t.co/g2m82vkG91 — Matt Gaetz (@mattgaetz) February 20, 2023

ووصف النائب الجمهوري سكوت بيري زيارة بايدن إلى كييف بـ"الصادمة"، مشيرا إلى أن "بايدن "يمكن أن يظهر في أوكرانيا للتأكد من أن حدودهم آمنة ولكن لا يمكنه فعل الشيء نفسه بالنسبة لأمريكا".

أما مذيع قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون، فانتقد بايدن الذي قام بزيارة إلى كييف وسط كارثة بيئية في ولاية أوهايو بعد احتراق مواد كيميائية إثر خروج 10 عربات تحتوي على مواد كيميائية خطرة عن مسارها.

وقال كارلسون: "يزور رئيس الولايات المتحدة شخصيا دولة أجنبية فاسدة ليعلن عن إنفاق نصف مليار دولار جديد. في هذه الأثناء، لديك سحابة ضخمة سامة فوق شرق فلسطين، في ولاية أوهايو، والحيوانات تموت والماء يتوهج".

وأضاف: "بايدن يقول حرفيا لزيلينسكي، كل ما تريد سنعطيه لك، بينما يتعرض آلاف المواطنين الأمريكيين لمواد كيميائية يمكن أن تقتلهم".

The President of the United States is personally visiting a corrupt foreign country to announce a half billion dollars in new spending. Meanwhile you have a mushroom cloud over East Palestine, Ohio; the animals are dying and the water is glowing. pic.twitter.com/daJCd3nF3d — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 21, 2023

وقال السيناتور الجمهوري جوش هاولي: "لا وقت لزيارة شرق فلسطين، أوهايو، لكن متسع من الوقت لزيارة كييف".

No time to visit East Palestine, Ohio but plenty of time for this https://t.co/zoKj4dfF9i — Josh Hawley (@HawleyMO) February 20, 2023

يذكر أن بايدن زار يوم أمس الاثنين العاصمة الأوكرانية كييف والتقى زيلينسكي، حيث أعلن عن شحنة أخرى ستقدمها واشنطن لكييف من المعدات الهامة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدبابات ورادارات المراقبة الجوية.

المصدر: RT