ترامب: المساعدة الأمريكية لكييف تطيل أمد الصراع في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن استمرار الدعم المالي لكييف يؤخر حل الصراع في أوكرانيا، معربا عن ثقته في قدرته على حل هذا الأمر كرئيس في غضون 24 ساعة فقط.

وأضاف ترامب: "أعتقد أنه يمكنني حل هذه المشكلة في غضون 24 ساعة. لكن الاستمرار في ضخ الأموال يعني تأخير التسوية. إنه يؤخر أشياء كثيرة، ولكنه يؤدي أيضا إلى مقتل المزيد والمزيد من الأشخاص كل يوم.. يمكنني حل هذا الصراع في يوم".

وشدد ترامب على أن الصراع في أوكرانيا "يجب حله على الفور".

وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن العاصمة الأوكرانية كييف والتقى خلالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأعلن بايدن خلال الزيارة عن شحنة أخرى ستقدمها واشنطن لكييف من المعدات الهامة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدبابات ورادارات المراقبة الجوية.

المصدر: نوفوستي