البيت الأبيض: زيارة بايدن إلى كييف تأكيد على التزامنا بالسيادة الأوكرانية

أفاد البيت الأبيض بأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف هو تأكيد التزام واشنطن بالسيادة الأوكرانية

وقال بايدن في بيان نشر على موقع البيت الأبيض، "اليوم أنا في كييف للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة التأكيد على التزامنا الثابت والراسخ بالديمقراطية وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأضاف بايدن، وفق البيان، "اليوم في كييف، ألتقي بالرئيس زيلينسكي وفريقه لإجراء مناقشة موسعة حول دعمنا لأوكرانيا. سأعلن عن شحنة أخرى من المعدات الهامة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدبابات ورادارات المراقبة الجوية.. سنعلن عن عقوبات إضافية ضد النخب والشركات التي تحاول التهرب من العقوبات وتدعم آلة الحرب الروسية... خلال العام الماضي أنشأت الولايات المتحدة تحالفا من الدول من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا بدعم عسكري واقتصادي وإنساني غير مسبوق وسيستمر هذا الدعم".

ولفت بايدن إلى أنه سيسافر إلى بولندا للقاء الرئيس دودا وقادة حلفائنا في الجناح الشرقي، لبحث كيفية استمرار الولايات المتحدة في توحيد العالم لدعم شعب أوكرانيا".

المصدر: وكالات