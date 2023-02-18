فنلندا تنوي الانضمام للناتو في آن واحد مع السويد

أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين أن بلادها تعتزم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في الوقت عينه مع السويد، على الرغم من عرقلة تركيا لانضمام السويد.

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وقالت مارين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت: "أرسلنا إشارة واضحة جدا إلى تركيا وأيضا إلى المجر، التي لم تصادق بعد، بأننا نريد الانضمام إلى الناتو معا، وذلك يصب في مصلحة الجميع".

وأضافت "نريد بالانضمام إلى الناتو مع السويد، في الوقت نفسه، ليس فقط لأننا جيران وخير شركاء، بل أيضا بسبب قضايا ملموسة جدا لاسيما التخطيط الأمني للناتو في كل أنحاء الشمال".

ولفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطلع فبراير إلى أن البرلمان التركي قد يوافق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، من دون أن يقوم بمبادرة مماثلة تجاه السويد، علما أن الدولتين قدمتا طلبي انضمامهما معا، وما زالت تركيا تعرقلهما.

تتهم تركيا السويد بإيواء ناشطين ومتعاطفين مع الأكراد ترى أنهم "إرهابيون"، وخصوصا اولئك المنتمين الى حزب العمال الكردستاني.

ودعا قادة الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو السويد وفنلندا إلى الانضمام للحلف في قمة عقدت في مدريد في يوليو 2022.

ووقعت ثلاثون دولة على بروتوكولات الانضمام وصادقت عليها 28 دولة، باستثناء تركيا والمجر.

المصدر: أ ف ب