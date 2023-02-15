بولندا تقترح على "الناتو" تشييد مخازن لأسلحته على جبهته الشرقية "تحسبا لأي هجوم"

اقترح رئيس بولندا أندريه دودا، على "الناتو" تشييد مخازن لأسلحته على جبهته الشرقية "تحسبا لأي هجوم، ولتكون تحت تصرّف القوات الأطلسية وفي متناولها".

وجاءت تصريحات دودا في كلمة له بعد اجتماع مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل، أذاعها التلفزيون البولندي.

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وقال: "نود أن نرى أكبر عدد ممكن من مستودعات الأسلحة التابعة للحلف يتم إنشاؤها على الجبهة الشرقية لـ"الناتو"، بحيث تكون هناك أسلحة مخزّنة وفي حال حدوث أي هجوم، تكون تحت تصرف القوات في المنطقة".

وأضاف: "بطبيعة الحال، إذا كانت البنية التحتية موجودة، فمن الممكن وصول القوات بصورة أسرع في حال لم تكن هناك ضرورة لنقل البنية التحتية بأكملها".

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، إن "الناتو" ينظر في مسألة إنشاء مستودعات مشتركة للأسلحة.

المصدر: نوفوستي