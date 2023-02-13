بولندا تعرب عن خيبة أملها في مسوّدة الحزمة الـ10 من العقوبات ضد روسيا

أعرب سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي، أنديه سادوس، عن خيبة أمل وارسو في مسوّدة الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقال سادوس: "هذا أقل من توقعاتنا".

وأكد أن وارسو غير راضية عن حقيقة أن حزمة العقوبات الأولية لا تنص على قيود على شركة "روساتوم" الروسية الحكومية.

إقرأ المزيد

ويشعر الجانب البولندي بخيبة أمل بسبب عدم وجود حظر على استيراد الماس الروسي في العقوبات المحتملة.

وأفادت صحيفة Politico، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، بأن الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية فرض حزمة العقوبات العاشرة، ضد روسيا.

ووفقا للصحيفة، فإن ممثلي الاتحاد الأوروبي أبلغوا سلطات بلادهم بمقترح المفوضية، وسيتم بحث حزمة القيود الجديدة يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تشمل قائمة العقوبات الجديدة 130 فردا وكيانا قانونيا، و4 بنوك روسية.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض 9 حزم من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: RT