"بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات ضد شركة شحن إماراتية

أفادت صحيفة Politico، بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات ضد شركة شحن إماراتية، كجزء من حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا، بزعم تحايلها على العقوبات المفروضة ضد موسكو.

ووفقا للصحيفة، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، فإن الشركة اشترت ناقلات نفط روسية، حظر عليها نقل النفط وفقا للعقوبات المفروضة ضد موسكو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن دول البحر الأبيض المتوسط، العاملة في القطاع النفطي، والمتخصصة في نقله، تعارض العقوبات الغربية المفروضة على النفط الروسي.

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ووفقا للصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية فرض حزمة العقوبات العاشرة، ضد روسيا، والتي ستشمل 130 فردا وكيانا قانونيا، و4 بنوك روسية، وسيتم بحث القرار يوم الأربعاء المقبل.

ومن جانيه صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا، بأن سياسة الغرب في محاولة احتواء، وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن العقوبات الغربية ضد موسكو أضرت بالاقتصاد الغربي قبل الاقتصاد الروسي.

المصدر: نوفوستي