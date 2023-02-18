الجيش الأمريكي ينهي عمليات البحث عن حطام الأجسام التي تم إسقاطها دون نتائج

أنهت القيادة الشمالية للجيش الأمريكي، يوم الجمعة، عمليات البحث عن حطام جسمين طائرين تم إسقاطهما في سماء البلاد الأسبوع الماضي، دون العثور على أي حطام.

ونشرت القيادة الشمالية بيانا على "تويتر" قاله فيه: إن "القيادة الشمالية الأمريكية أوصت باستكمال عمليات البحث بالقرب من ديدهورس وألاسكا وبحيرة هورون، حيث لم تكشف عمليات البحث عن أي حطام لأجسام جوية تم إسقاطها في 10 و 12 فبراير 2023".

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية وافقت أمس الجمعة، على هذه التوصية، حيث تم الانتهاء من جميع عمليات البحث عن جسمين تم إسقاطهما قبل أسبوع.

وقال البيان إن الجيش الأمريكي والشركاء الكنديين استخدموا وسائل مختلفة للكشف عن الحطام، بما في ذلك التصوير الجوي والمسح تحت الماء، لكن هذا لم يؤد إلى أي نتائج.

في الأسبوع الماضي، رصدت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، 3 أجسام مجهولة الهوية، اثنان منها أسقطتهما الدفاعات الجوية في المجال الجوي الأمريكي، وواحد فوق الأراضي الكندية.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس الماضي، إن هذه الأجسام، وفقا لاستنتاجات لوكالة الاستخبارت، كانت على الأرجح مرتبطة بشركات خاصة أو مؤسسات بحثية وليست للتجسس.

المصدر: تاس