بايدن يكلف بتشكيل فريق استخباراتي للتحرّي حول الأجسام الطائرة في بلاده

وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن بتشكيل فريق استخباراتي لجمع معلومات وافية والتحري حول الأجسام الطائرة المجهولة التي تم إسقاطها مؤخرا في الأجواء الأمريكية.

وذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمرdكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين إنه "أصدر الرئيس تعليماته إلى الاستخبارات بإلقاء نظرة واسعة على ظاهرة الأجسام الجوية مجهولة الهوية، وأمر بتشكيل فريق لدراسة تلك الأجسام".

وأجرى بايدن أول جلسة إحاطة استخباراتية يومية مخصصة لهذه الظاهرة.

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المصدر: سبوتنيك