مقاتلة إف 16 تسقط جسما طائرا آخر في أجواء أمريكا الشمالية (فيديو)

أسقطت طائرات مقاتلة أمريكية جسما طائرا مجهولا يحلق على ارتفاع كبير فوق بحيرة هورون، القريبة من الحدود الكندية، في حادث هو الرابع من نوعه خلال الشهر الجاري.

وقال بيان للبنتاغون: "بتوجيه من الرئيس بايدن وبناء على نصيحة وزير الدفاع لويد أوستن والقيادة العسكرية، أطلقت اليوم مقاتلة من طراز "اف-16" صاروخا، ونجحت في إسقاط جسم طائرعلى ارتفاع حوالي 20 ألف قدم في المجال الجوي الأمريكي فوق بحيرة هورون في ميشيغان".

وأضاف: "لا نعتبره تهديدا عسكريا على أي شيء على الأرض، لكننا نعتقد أنه شكل خطرا على الحركة الجوية ومخاطر بسبب الوجود المحتمل لقدرات استطلاعية".

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المصدر: "سبوتنيك"