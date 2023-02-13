مقاتلة إف 16 تسقط جسما طائرا آخر في أجواء أمريكا الشمالية (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أسقطت طائرات مقاتلة أمريكية جسما طائرا مجهولا يحلق على ارتفاع كبير فوق بحيرة هورون، القريبة من الحدود الكندية، في حادث هو الرابع من نوعه خلال الشهر الجاري.
وقال بيان للبنتاغون: "بتوجيه من الرئيس بايدن وبناء على نصيحة وزير الدفاع لويد أوستن والقيادة العسكرية، أطلقت اليوم مقاتلة من طراز "اف-16" صاروخا، ونجحت في إسقاط جسم طائرعلى ارتفاع حوالي 20 ألف قدم في المجال الجوي الأمريكي فوق بحيرة هورون في ميشيغان".
وأضاف: "لا نعتبره تهديدا عسكريا على أي شيء على الأرض، لكننا نعتقد أنه شكل خطرا على الحركة الجوية ومخاطر بسبب الوجود المحتمل لقدرات استطلاعية".
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المصدر: "سبوتنيك"