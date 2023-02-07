هولندا: سنقدم لأوكرانيا 100 دبابة من نوع "ليوبارد 1" بالتعاون مع الدنمارك وألمانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين أن هولندا بالتعاون مع ألمانيا والدنمارك تعتزم شراء نحو 100 دبابة من نوع "ليوبارد 1" ألمانية الصنع لتقديمها لأوكرانيا.

وقالت الوزيرة إن "الحرب في أوكرانيا في مرحلتها الحاسمة. وروسيا تستمر بالتعبئة وهناك مؤشرات على أن موسكو تستعد لشن هجوم جديد. ولذلك فإن توريدات دبابات القتال الرئيسية أمر مهم".

ويدور الحديث عن دبابات قديمة من نوع "ليوبارد 1" من الاحتياطيات الألمانية، صنعت في الستينيات من القرن الماضي، وتم تحديثها في وقت لاحق.

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وأشارت الوزيرة الهولندية إلى أنه على الرغم من عمرها، فهي "قابلة جدا للاستخدام في ميدان القتال". وأضافت أن تلك الدبابات "قد تكون مفيدة جدا لأوكرانيا، وهي أفضل من الكثير من الدبابات الروسية الصنع التي يستخدمها الروس".

وفي وقت سابق أعلنت هولندا كذلك عن عزمها تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، حيث يمتلك الجيش الهولندي 18 دبابة من هذا النوع، مستأجرة من ألمانيا، من المقرر شراؤها وتسليمها لأوكرانيا، حسب تأكيد رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتيه.

المصدر: قناة NOS الهولندية