أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إعطاءها الضوء الأخضر، لشركات تصنيع الدبابات لإرسال 178 دبابة من طراز "ليوبارد-1" كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وذكرت مجلة "شبيغل" الألمانية، نقلا عن مصادر: "الحكومة الفيدرالية اتخذت خطوة كبيرة أخرى نحو مساعدة أوكرانيا بالأسلحة، حيث وافق مجلس الأمن القومي الفيدرالي على إرسال 178 دبابة من طراز ليوبارد 1".

وأشارت المجلة، إلى أنه من المفترض أن يتم تسليم الدبابات إلى أوكرانيا هذا الصيف، لكن أغلب الدبابات ستصل العام المقبل.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أن الحكومة الألمانية ستعطي الإذن لشركتي دفاع ألمانيتين لتزويد أوكرانيا بـ 187 دبابة من طراز "ليوبارد 1".

وتواصل روسيا منذ 24 فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار السنوات الماضية في دونباس.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

المصدر: نوفوستي