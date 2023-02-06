 
مباشر
عاجل
الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 403 قتلى و1284 جريحا في حلب واللاذقية وحماه وطرطوس

نتنياهو يعلن إرسال مساعدات "إلى سوريا" في أعقاب الزلزال

أخبار العالم

نتنياهو يعلن إرسال مساعدات
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/up8b

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تستعد لإرسال مساعدات إلى كل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، الذي ضرب البلدين وهزت ارتداداته منطقة شرق المتوسط.

وقال نتنياهو: "بناء على طلب الحكومة التركية، وجهت إرسال فرق بحث وإنقاذ وفرق طبية"، مضيفا: "تم تلقي طلب أيضا للقيام بذلك لعدد كبير من المصابين في الزلزال في سوريا. وبالتالي فقد أصدرت تعليماتي للقيام بذلك".

وكتب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان على "تويتر": "إسرائيل سترسل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى تركيا جراء وقوع الزلزال العنيف فيها. هذه المساعدات ترسل أيضا لمساعدة أهالي الضحايا والمحتاجين والمنكوبين في سوريا".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد ضحايا زلزال قهرمان مرعش إلى 912 قتيلا و5383 مصابا، مبينا أنه كان بقوة 7.7 درجات، وهو أكبر كارثة منذ زلزال أرزينجان عام 1939.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 371 وفاة، و1089 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة