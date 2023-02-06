نتنياهو يعلن إرسال مساعدات "إلى سوريا" في أعقاب الزلزال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تستعد لإرسال مساعدات إلى كل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، الذي ضرب البلدين وهزت ارتداداته منطقة شرق المتوسط.

وقال نتنياهو: "بناء على طلب الحكومة التركية، وجهت إرسال فرق بحث وإنقاذ وفرق طبية"، مضيفا: "تم تلقي طلب أيضا للقيام بذلك لعدد كبير من المصابين في الزلزال في سوريا. وبالتالي فقد أصدرت تعليماتي للقيام بذلك".

وكتب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان على "تويتر": "إسرائيل سترسل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى تركيا جراء وقوع الزلزال العنيف فيها. هذه المساعدات ترسل أيضا لمساعدة أهالي الضحايا والمحتاجين والمنكوبين في سوريا".

إسرائيل سترسل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى تركيا جراء وقوع #الزلزال العنيف فيها.



هذه المساعدات ترسل أيضا لمساعدة أهالي الضحايا والمحتاجين والمنكوبين في #سوريا.#زلزال_ترکیا#زلزال_سوريا — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 6, 2023

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد ضحايا زلزال قهرمان مرعش إلى 912 قتيلا و5383 مصابا، مبينا أنه كان بقوة 7.7 درجات، وهو أكبر كارثة منذ زلزال أرزينجان عام 1939.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 371 وفاة، و1089 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "سانا"