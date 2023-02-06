هزة أرضية جديدة في مصر على وقع زلزال تركيا الثاني

أعلن المعهد االمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية - مرصد حلوان في مصر، وقوع هزة أرضية ارتدادا للزلزال الثاني الذي ضرب تركيا اليوم بقوة 7.8 على مقياس ريختر.

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وجاء بيان المركز المصري، في نفس التوقيت لتسجيل هزة أرضية جديدة، اليوم الاثنين، بقوة 7.8 درجات في وسط تركيا، شعر بها سكان دمشق وبيروت وبغداد، بحسب ما أفادت به خدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.

ووفقا للبيانات، فإن مركز الزلزال الثاني الذي تم تسجيله في الساعة 10:24 بتوقيت غرينيتش، كان على بعد 10 كيلومترات جنوب مدينة البستان.

ويتم تصنيف الهزة الأرضية على أنها "مدمرة"، كما قدر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل قوة الزلزال الجديد بـ 7.7 درجات، كما قدرها المسح الجيولوجي الأمريكي بـ 7.5 درجات.

من جهتها، حذرت الطوارئ التركية من وجود نشاط زلزالي خطير في المنطقة (قهرمان مرعش)، مع استمرار الهزات الارتدادية لتصل قوتها إلى 6.5 - 6.7.

المصدر: RT