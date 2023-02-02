"بوليتكو": واشنطن قد تسمح للحلفاء بتسليم أوكرانيا "إف-16" لكنها لن تفعل ذلك بنفسها

قالت صحيفة "بوليتكو"، نقلا عن مسؤول كبير في البنتاغون، إن الولايات المتحدة قد تسمح لدول أخرى بتسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا، لكن من غير المرجح أن تفعل ذلك بنفسها.

وأضافت الصحيفة: "لا يزال من المستبعد أن ترسل الولايات المتحدة مقاتلاتها، التي يوجد طلب كبير عليها لتنفيذ مهام الأمن القومي في جميع أنحاء العالم، ولكن السلطات الأمريكية قد تفكر في السماح لدول أخرى بتسليم مقاتلاتها من طراز إف-16 للجيش الأوكراني".

ونوهت المقالة بأن أي دول تفكر بتسليم هذه المقاتلات لأوكرانيا، يجب أن تحصل على سماح من الولايات المتحدة وفقا لعقود التصدير.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في البنتاغون لم تحدده: "هناك عدة دول تتحدث عن احتمال ذلك. وفي حال اقترحت علينا ذلك، فأعتقد أننا سنجري محادثات حول هذا الأمر".

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وأكد المصدر على أنه لم تتم حتى الآن محادثات رفيعة المستوى، حول تسليم أوكرانيا مقاتلات من طراز "إف-16".

في وقت سابق، نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر لها، أن مجموعة من ممثلي وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بحملة خفية داخل البنتاغون، لإقناع القيادة بتسليم أوكرانيا مقاتلات من طراز "إف-16".

ونوهت الصحيفة بأن "النقاش داخل وزارة الدفاع الأمريكية حول التوريد المحتمل لهذه المقاتلات، اكتسب زخما لأن أوكرانيا تستعد لتنفيذ هجوم الربيع لاستعادة أراض فقدتها".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

المصدر: نوفوستي