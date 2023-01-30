رئيس وزراء بولندا يحدد شرط توريد مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا

صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي للصحفيين، بأن بولندا لا يمكنها تسليم طائراتها المقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا، إلا بالتنسيق مع الناتو.

وأضاف: "كما كان الأمر قبل عدة أشهر في سياق موضوع مقاتلات الميغ وكما في موضوع أية معدات جوية أخرى، سيتم تنفيذها وكذلك نقلها بالتنسيق مع دول الناتو. العمل سيتم في هذا المجال بتنسيق كامل".

في وقت سابق، دعا رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، كريستوف هيوسجن، إلى إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا، معتبرا أن توريدها ملائم من أجل الدفاع بصورة أكثر فعالية عن أوكرانيا ضد الهجوم الروسي.

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وقال هيوسجن على قناة ARD الألمانية: "يمكننا الحديث هنا عن المقاتلات الأمريكية إف 16 أو مقاتلات سوفيتية من المخزونات القديمة في ألمانيا".

في نفس الوقت، أفادت صحيفة El País الإسبانية، بأن أوكرانيا ترغب بالحصول على 24 طائرة حربية غربية، ضمن الشحنة الأولى من المساعدات العسكرية الجديدة.

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن ألمانيا لن تقدم طائرات مقاتلة وترسل جنودا إلى أوكرانيا "لا الآن ولا في المستقبل".

ووفقا له لن يتم فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا "بأي حال من الأحوال". وأكد شولتس أن ألمانيا ستتجنب التصعيد بين روسيا والناتو.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

المصدر: نوفوستي