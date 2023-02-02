أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن دبابات "ليوبارد" التي أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا، ستواجه نفس مصير دبابات "تيغر" قبل 80 عاما.

وكتب فولودين على قناته في "تليغرام"، اليوم الخميس: "كما أظهر التاريخ، لم يتعلم الجميع دروس هزيمة ألمانيا النازية في ستالينغراد. ميركل، التي كانت تشغل منصب المستشارة، خدعت المجتمع الدولي وشعبها، وساعدت نظام كييف النازي في الاستعداد للحرب. وذهب المستشار الحالي شولتس إلى أبعد من ذلك، حيث قرر إرسال دبابات ألمانية للقتال ضد روسيا. مصيرها سيظل كما كان قبل 80 عاما. سيتم حرق "الفهود" (ليوبارد) مكررا مصير "النمور" (تيغر) الفاشية".

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي إن قيادة ألمانيا بحاجة إلى أن تتذكر عام 1943 وأن تشرح لمواطنيها سبب إقحامهم مرة أخرى الشعب الألماني في الحرب.

وحذرت القيادة الروسية باستمرار الدول الغربية التي تزود كييف بالأسلحة والعتاد العسكري من أن هذه الخطوات لن تؤدي سوى إلى المزيد من تدمير أوكرانيا وإطالة أمد الصراع، كما أنها لن تساهم في إطلاق مفاوضات من شأنها أن تنهي الأعمال القالية.

كذلك أكدت روسيا أن تزويد الغرب لكييف بالدبابات وحتى الطائرات لن يغير الوضع على خط المواجهة.

المصدر: RT