موسكو: تزويد الغرب لكييف بالدبابات لن يغير الوضع على الجبهة

أكد رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح /كونستانتين غافريلوف/ أن تزويد الغرب لكييف بالدبابات وحتى الطائرات لن يغير الوضع على خط المواجهة.

وأضاف /غافريلوف/ أن الغرب ينتقل إلى مستوى جديد من المواجهة بين روسيا والناتو بإمداده كييف بالدبابات. كما توعد برد قاس حال حصول كييف على أسلحة تمكنها من مهاجمة العمق الروسي، محذرا من عواقب استخدام قذائف اليورانيوم لدبابات ليوبارد في الصراع. إلى ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين /دميتري بيسكوف/ إن الدبابات الأمريكية والألمانية التي ستمنح لكييف ستدمر كغيرها من الأسلحة الغربية.