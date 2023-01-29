قوات كييف تقصف مدينة اليوشكي بمقاطعة خيرسون

أعلنت إدارة الطوارئ في مقاطعة خيرسون تضرر مبنى المركز الثقافي في مدينة اليوشكي بالمقاطعة، نتيجة قصف قوات كييف للمدينة.

وقال ممثل الإدارة: "يواصل نظام كييف قصف البنية التحتية المدنية للبلدات والمدن الواقعة على الضفة اليسرى لمقاطعة خيرسون، حيث قصفت القوات الأوكرانية الساعة 13.20 مدينة اليوشكي بـ6 قذائف مدفعية. ونتيجة القصف، تضرر مبنى المركز الثقافي. ويجري التحقق في المعلومات حول وقوع ضحايا".

المصدر: نوفوستي