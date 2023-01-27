قائد سابق للقوات البحرية الإسرائيلية: علينا مهاجمة إيران عاجلا

قال قائد القوات البحرية الإسرائيلية المتقاعد إلعازر ماروم إن "إيران على عتبة الحصول على سلاح نووي، وعلى إسرائيل مهاجمة منشآتها النووية في العام المقبل لإحباط ذلك".

وردا على سؤال لقناة "i24NEWS" العبرية، حول متى يجب أن تهاجم إسرائيل؟ قال إلعازر: "نحن نعلم أجزاء من المخابرات في إيران، لقد قطعوا الكاميرات ولا يزالون يقومون بتخصيب اليورانيوم بنسبة عالية جدا وإلى جانب ذلك، ليس لدينا فهم واضح لما يجري مع مجموعة أسلحتهم".

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وأضاف: "أعتقد أن وقت الهجوم ... الوقت يمر وعلينا القيام بذلك عاجلاً وليس آجلا، هذا يعني عاجلاً في العام المقبل "، وتابع "علينا إيقاف هذا البرنامج عاجلا لأن عاجلا أفضل من آجلا".

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ قال في وقت سابق وخلال زيارة لمقر حلف شمال الأطلسي، (الناتو) في بروكسل إن "التهديد الإيراني الآن على أعتاب أوروبا"، وحث الحلف على تشديد مقاربته لإيران، قائلا إن طهران تزود موسكو روسيا بطائرات مسيرة.

وأضاف أن "على الناتو اتخاذ أقوى موقف ممكن ضد النظام الإيراني، بما في ذلك من خلال العقوبات الاقتصادية والقانونية والسياسية والردع العسكري الموثوق به".

المصدر: "i24NEWS"