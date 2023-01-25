مكارثي يصف رفض بايدن بحث مسألة الدين الأمريكي العام بالتصرف "غير المسؤول"

وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، رفض الرئيس الأمريكي، جو بادين، مناقشة سقف الدين الوطني معه بـ "التصرف غير المسؤول"، وحذر من ارتفاع المخاطر المالية الأمريكية.

وأضاف مكارثي، "إن رفض بايدن مناقشة موضوع الدين الأمريكي تصرف غير مسؤول، علينا أن نتصرف بمسؤولية ومنطقية، وأن نجلس إلى طاولة المفاوضات، ونحل هذه المشكلة معا، فكلما تأخرت المفاوضات بهذا الشأن، ارتفعت احتمالات تعريض أمريكا للمخاطر المالية".

وأشار، إلى أن بايدن يكتفي بطرق الطاولة، والصراخ بلا، والمطالبة برفع حد الاقتراض الحكومي الأمريكي.

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ووصف مكارثي الديون الأمريكة المتزايدة، التي بلغت 31 تريليون دولار، وتتجاوز الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 120%، بأنها "تهديد كبير" لأمن الولايات المتحدة.

وأوضح مكارثي أنه لا يرفض فكرة رفع حدود الاقتراض من حيث المبدأ، ولكنه يسعى إلى "سقف مسؤول".

ووافق بايدن، في وقت سابق، على عقد اجتماع مع مكارثي، لكنه استبعد أي محادثات بشأن توسيع حدود الاقتراض الحكومي، قائلا "إن على الكونغرس المصادقة على رفع مستوى الاقتراض الحكمي الأمريكي، بهدف تجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد".

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وبسبب استنفاد حدود الديون، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكة الأسبوع الماضي، بدء "إجراءات استثنائية"، وحذرت من احتمال تأخر الولايات المتحدة عن سداد ديونها في أوائل يونيو.

المصدر: نوفوستي