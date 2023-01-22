جنرال أمريكي سابق: الأسلحة الغربية لن تقلب موازين القوى على أرض المعركة في أوكرانيا

أكد الجنرال الأمريكي المتقاعد، دانيل ديفيس، أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، لن يقلب موازين القوى، ولن يمكنها من هزيمة روسيا.

وأوضح ديفيس، في مقال عبر صحيفة 19FortyFive، أن فرصة أوكرانيا في هزيمة روسيا ضئيلة جدا، رغم المساعدات التقنية التي يمدها بها حلف الناتو، مشيرا إلى أن إمداد كييف بدبابات Abrams الأمريكية، وLeopard الألمانية، لن يحدث معجزة في موازين القوى على أرض المعركة.

وأشار إلى أن الحروب أثبت على مدى قرون، أن نتائج المعارك لا تقاس بكميات الأسلحة.

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ومن جانبها أعلنت السلطات البريطانية أنها ستمد كييف بدبابات Challenger 2، في حين أعلنت واشنطن أنها لا ترى داعيا لإمداد أوكرانيا بدبابات Abrams.

وقد شكلت قضية إمداد أوكرانيا بدبابات Leopard، نقطة خلاف بين وزراء دفاع دول الناتو خلال اجتماعهم في قاعدة "رامشتاين" الأمريكية في ألمانيا، ومن جانبه تعهد وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، بأن تواصل برلين النظر في مسألة إمداد كييف بدبابات Leopard.

المصدر: نوفوستي