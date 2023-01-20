رئيس الوزراء الأوكراني: أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بينهم غراهام يزورون كييف

أفاد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بوصول أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام وريتشارد بلومنتال وشيلدون وايتهاوس إلى كييف.

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وكتب شميغال في صفحته على "تليغرام": "وصل إلى كييف اليوم الأصدقاء الحقيقيون لأوكرانيا وهم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام وريتشارد بلومنتال وشيلدون وايتهاوس. ناقشنا المواضيع الرئيسية للتعاون بما فيها الأسلحة والأموال والطاقة والعقوبات وإعادة الإعمار".

وشكر شميغال أعضاء الكونغرس الأمريكي على مساهمتهم الخاصة في دعم أوكرانيا.

وأضاف: "يعد دعمهم للقانون الذي يخصص 45 مليار دولار لأوكرانيا رمزا هاما للتضامن".

ووافق مجلس النواب الأمريكي في ديسمبر الماضي على مشروع ميزانية البلاد لعام 2023 المالي بقيمة 1,7 تريليون دولار بما فيها 858 مليار دولار للاحتياجات الدفاعية و45 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي