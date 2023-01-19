مصادر نقلا عن مدير "الاستخبارات" الأمريكية: قد يكون من الصعب إرسال المساعدات لأوكرانيا في لحظة معينة

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز زار أوكرانيا سرا نهاية الأسبوع الماضي وأطلع القيادة الأوكرانية على "خطط روسيا" العسكرية.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن بيرنز خلال اللقاء مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحدث عن توقعاته بشأن الخطوات العسكرية التي قد تتخذها روسيا خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

وأشارت المصادر إلى أن أهم شيء بالنسبة للرئيس الأوكراني ومسؤولي الاستخبارات الأوكرانية كان ما إذا سيكون بإمكان أوكرانيا، وإلى أي حد، أن تتوقع استمرار المساعدات الأمريكية في أعقاب سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب.

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وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن "المدير بيرنز سافر إلى كييف، حيث التقى بنظرائه في الاستخبارات الأوكرانية والرئيس زيلينسكي، وأكد دعمنا المستمر لأوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي".

وأضافت المصادر أن بيرنز شدد على أهمية اللحظة الراهنة في ميدان القتال، واعترف بأن المساعدات قد يكون من الصعب إرسالها لأوكرانيا في لحظة معينة.

وحسب المصادر، فإن كان لدى زيلينسكي ومساعديه بعد اللقاء تصور بأن دعم إدارة جو بايدن لأوكرانيا سيبقى قويا، وسيستمر حتى نهاية يوليو أو أغسطس على الأقل، وأن كييف أصبحت أقل قناعة بآفاق تمرير الكونغرس لحزمة مساعدات جديدة بقيمة مليارات كثيرة من الدولارات.

المصدر: "واشنطن بوست"