البنتاغون يعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، أن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تلبي احتياجات كييف الحالية.

وقالت سينغ في مؤتمر صحفي: "يجب أن نتوقع حزمة أخرى من المساعدات العسكرية قريبا".

ورفضت سينغ الإدلاء بتفاصيل عن حزمة المساعدات المستقبلية، مشيرة إلى أن أوكرانيا تواصل طلب المزيد من الدروع وأنظمة الدفاع الجوي، لذا فإن كل حزمة مساعدات "تلبي بعض احتياجاتها الأساسية".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي