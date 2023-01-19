مجلس الوزراء الروسي يعلن استعداد شركات النفط الروسية لتطوير الحقول في تركمانستان

أعلنت الخدمة الصحفية للحكومة الروسية، استعداد شركات النفط الروسية للمشاركة في تطوير الحقول في تركمانستان، واستعداد موسكو للمشاركة في تحديث نظام الطاقة الكهربائية في تركمانستان.

ووفقا لبيان الحكومة، عقب اجتماع بين نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك ونظيره التركماني شاه إمام عبد الرحمنوف: "الشركات الروسية مستعدة لتقدم خدماتها في مجال تحديث نظام الطاقة الكهربائية في تركمانستان، بمشاركة مقاولين محليين لتوريد المعدات، وشركات النفط مستعدة للمشاركة في مشاريع مشتركة لتطوير الحقول في تركمانستان".

كما ناقش نوفاك وعبد الرحمنوف، التعاون في مجال إمدادات النفط والغاز، وتطوير البنية التحتية للغاز، والحفاظ على السلامة البيئية في بحر قزوين.

وشدد نائب رئيس الوزراء الروسي، على أن روسيا وتركمانستان بلدان صديقان قديمان وشريكان موثوق بهما، وقد تم اختبارهما عبر الزمن ومرتبطان بعلاقات الصداقة وحسن الجوار التي تعود إلى قرون.

وفي وقت سابق، أفاد نوفاك أنه في عام 2022، سلمت روسيا 15.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا".

المصدر: تاس