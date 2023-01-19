نوفاك: "غازبروم" تواصل المفاوضات مع الصين بشأن خط أنابيب غاز عبر منغوليا

صرح نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك، بأن شركة "غازبروم" تواصل مفاوضاتها مع الصين بشأن بناء خط أنابيب الغاز "سويوز فوستوك" عبر منغوليا، مؤكدا أهمية المشروع.

وقال نوفاك: "نحن بالتأكيد نعتبر هذا المشروع أحد المشاريع الرئيسية في تطوير التعاون مع شركائنا، مع جمهورية الصين الشعبية.. الآن كل الأعمال اللازمة جارية، والمفاوضات جارية بين شركة غازبروم والشركاء الصينيين.. كما تعلمون، يجري تنفيذ دراسة الجدوى وتصميم خط أنابيب الغاز عبر منغوليا.. أي أن المشروع واعد للغاية، ونعتقد أنه في ظل ظروف زيادة استهلاك الغاز سيكون مطلوبا".

وفي نوفمبر 2022، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، أن أعمال تصميم خط أنابيب الغاز "سويوز فوستوك" ستكتمل في عام 2023.

وفي يناير 2022، أعلنت شركة "غازبروم" عن توقيع بروتوكول مع منغوليا بشأن نتائج دراسة الجدوى لمشروع خط أنابيب الغاز "سويوز فوستوك"، والذي سيكون استمرارا لخط أنابيب "قوة سيبيريا 2"، وفي فبراير من نفس العام، دخل مشروع خط أنابيب الغاز مرحلة التصميم.

وسيسمح خط أنابيب الغاز بتزويد الصين، بحوالي 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويبلغ الطول الإجمالي لخط أنابيب الغاز عبر أراضي منغوليا 962.9 كم، وقد تبدأ أعمال البناء في المشروع في عام 2024، وقد يبدأ تشغيل خط أنابيب الغاز في 2027-2028.

وأشار رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، إلى أنه بعد نتائج عام 2022، تجاوزت الحيازة التزاماتها السنوية لإمدادات الغاز إلى الصين، حيث تم تسليم ما يزيد على العقد بانتظام، واعتبارا من 1 يناير، وصلت إلى مستوى جديد تماما من الإمدادات لهذا البلد.

وفي السنوات القادمة، سيصل إجمالي صادرات "غازبروم" إلى الصين، إلى 48 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ومع خط أنابيب نقل الغاز عبر منغوليا، ستكون ما يقرب من 100 مليار متر مكعب سنويا.

المصدر: تاس