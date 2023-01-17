المفوضية الأوروبية تدعو إلى إتاحة كافة الإمكانات العسكرية أمام أوكرانيا

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى إتاحة كافة الإمكانات العسكرية أمام أوكرانيا، وتزويدها بأي سلاح تطلبه وتكون قادرة على استخدامه.

وأضافت: "يجب أن تحصل أوكرانيا على كل ما تحتاجه من سلاح تستطيع استخدامه، بما في ذلك الأنظمة الحديثة".

وكشفت في وقت سابق عن نية الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا.

وأعرب الأوروبيون عن امتعاضهم من نهج رئيسة المفوضية الأوروبية، التي أكدت أن دعم كييف يتصدّر أولوياتها، وذكّروها بالتعاون المثمر مع روسيا، وتداعيات العقوبات ضدها على الاقتصاد الأوروبي، ومعيشة الأوروبيين.

المصدر: نوفوستي