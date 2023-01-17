أورسولا فون دير لاين تعلن في دافوس عن الهدف الحقيقي للعقوبات ضد روسيا

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها تتوقع أن تدفع العقوبات الاقتصاد الروسي إلى الركود لعقود.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في خضم تصريحاتها في منتدى دافوس، حيث قالت: "لقد فرضنا أقوى العقوبات الممكنة، والتي سوف تقود الاقتصاد الروسي إلى عقود من الركود، وستترك صناعته بدون أي تقنيات حديثة وحاسمة"، وأشارت إلى التدابير التقييدية ضمن عدد من التدابير الأخرى لدعم نظام كييف، وتوريد الأسلحة والموارد المالية.

وكان الغرب، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، قد صعّد من ضغط العقوبات على موسكو، ما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة مواجهة روسيا وإضعافها هي استراتيجية بعيدة المدى من قبل الغرب، والقيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته. ووفقا لبوتين، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها هو تدهور حياة الملايين من الناس.

المصدر: نوفوستي