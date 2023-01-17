بينهم بوتين.. موقع مجموعة الدول العشرين ينشر صور المشاركين في قمة دلهي

نشر موقع مجموعة الدول العشرين صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على صفحة المشاركين في قمة دلهي المنعقدة يومي 9 و10 سبتمبر من العام الجاري.

وإضافة إلى الرئيس الروسي تحتوي الصفحة المخصصة لقمة دلهي المقبلة صور لجميع القادة الآخرين لمجموعة العشرين ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وقادة الدول الأخرى الذين دعتهم الهند خصيصا وهم رؤساء مصر ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة ورؤساء وزراء بنغلاديش وموريشيوس وهولندا وسنغافورة وإسبانيا، وكذلك رئيس سلطنة عمان.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجشي قد قال في وقت سابق إن الهند تعتزم العمل مع روسيا كجزء من رئاستها لمجموعة العشرين.

وقد تولت الهند رئاسة مجموعة العشرين في مطلع ديسمبر من العام الماضي، حيث ستترأس الدولة المجموعة لمدة عام واحد، من 1 ديسمبر وحتى 30 نوفمبر من عام 2023، ومن المتوقع أن تستضيف الهند أكثر من 200 اجتماع لمجموعة العشرين في جميع أنحاء البلاد خلال فترة رئاستها، اعتبارا من ديسمبر 2022.

المصدر: الصفحة الرسمية لقمة دلهي