"روس إنيرغو آتوم": كييف توقفت عن قصف محطة زابوروجيه النووية خوفا من ضربات انتقامية

اعتبر مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغو آتوم" رينات كارتشا أن القوات الأوكرانية توقفت عن قصف محطة زابوروجيه النووية خوفا من ضربات انتقامية ضد البنية التحتية في أوكرانيا.

وذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست لديها الأدوات والآليات القانونية التي قد تجبر أوكرانيا على وقف قصف المحطة.

وأوضح: "بفضل كرم المدافعين الغربيين عن الحرب يملك النظام الأوكراني بالفعل ذخيرة كافية لثلاثة حروب واسعة النطاق. لذلك يبقى استنتاج واحد، وهو أنهم أدركوا أنه في حال استمرار قصف محطة زابوروجيه النووية ومدينة إنيرغودار سيتلقون ردا مؤلما للغاية".

وتابع: "يجب أن تنتهي كل جريمة بعقوبة. برأيي هذا هو الشيء الوحيد الذي قد يؤثر تأثيرا فعالا على هؤلاء البشر".

وشدد على أن أيا من القذائف الروسية لم تسقط في أراضي المحطات النووية الأوكرانية أو بالقرب منها.

وأعلن كارتشا، أمس الاثنين، أن الوحدات العسكرية الأوكرانية لم تقصف محطة زابوروجيه النووية منذ بداية العام الجاري، مضيفا أنه لم يتم تسجيل سقوط القذائف الأوكرانية إلا في المنطقة الصناعية لمدينة إنيرغودار وعلى الخط الساحلي.

المصدر: تاس