مسؤول: مبنى محطة زابوروجيه النووية لم يتعرض لقصف أوكراني منذ بداية العام والضربات تستهدف محيطه

صرح مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، بأن مبنى محطة زابوروجيه النووية لم يتعرض لقصف من جانب القوات الأوكرانية منذ بداية العام الجاري.

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وقال كارتشا لـ "القناة الأولى": "أما قصف المحطة النووية، فلم يكن هناك أي قصف في الآونة الأخيرة. ويعني ذلك أنه يتم في الأصل قصف المناطق الصناعية ومرافق البنية التحتية والخط الساحلي. أما المحطة النووية نفسها فلحسن الحظ لم يكن هناك أي قصف عليها منذ بداية العام الجديد".

كما نفى شائعات حول التحضيرات لإجلاء موظفي المحطة من مدينة إنيرغودار إلى شبه جزيرة القرم. وأوضح: "لا توجد هناك أي إشارة وأي حقيقة تشير ليس فقط إلى الإخلاء بل والتحضيرات للإخلاء".

المصدر: نوفوستي