 
مباشر

مسؤول: مبنى محطة زابوروجيه النووية لم يتعرض لقصف أوكراني منذ بداية العام والضربات تستهدف محيطه

أخبار العالم

مسؤول: مبنى محطة زابوروجيه النووية لم يتعرض لقصف أوكراني منذ بداية العام والضربات تستهدف محيطه
Sputnik
محطة زابوروجيه النووية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ukd9

صرح مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، بأن مبنى محطة زابوروجيه النووية لم يتعرض لقصف من جانب القوات الأوكرانية منذ بداية العام الجاري.

إقرأ المزيد
الكرملين: الوضع حول محطة زابوروجيه النووية مثير للقلق
الكرملين: الوضع حول محطة زابوروجيه النووية مثير للقلق

وقال كارتشا لـ "القناة الأولى": "أما قصف المحطة النووية، فلم يكن هناك أي قصف في الآونة الأخيرة. ويعني ذلك أنه يتم في الأصل قصف المناطق الصناعية ومرافق البنية التحتية والخط الساحلي. أما المحطة النووية نفسها فلحسن الحظ لم يكن هناك أي قصف عليها منذ بداية العام الجديد".

كما نفى شائعات حول التحضيرات لإجلاء موظفي المحطة من مدينة إنيرغودار إلى شبه جزيرة القرم. وأوضح: "لا توجد هناك أي إشارة وأي حقيقة تشير ليس فقط إلى الإخلاء بل والتحضيرات للإخلاء".

المصدر: نوفوستي  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا