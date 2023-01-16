مصدر: القوات الأوكرانية تخطط لـ "تدمير" أرتيوموفسك في حالة التراجع

أفاد ألكسندر شيربين، أحد سكان قرية أوبيتنويه بجمهورية دونيتسك الشعبية بنية القوات الأوكرانية "تدمير" مدينة أرتيوموفسك في حالة انسحابها منها.

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وقال شيربين في حديث لوكالة "نوفوستي": "خالتي كانت تعمل في المستشفى قبل الإخلاء. كان هناك الكثير من العسكريين. وخرجت في المساء (إلى الشارع) وسمعت منهم عبارة: "مدينة أرتيوموفسك طيبة. سيكون من العار تدميرها". أي أن لديهم بالفعل نية لعمل ما.."

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة في الجزء الذي تسيطر عليها كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية. وتعتبر محور نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.

وعلى بعد نحو 10 كيلومترات منها تقع مدينة سوليدار اليت حررتها القوات الروسية مساء 12 يناير الجاري.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن تحرير مدينة سوليدار سيسمح بقطع طرق تزويد وحدات القوات الأوكرانية في مدينة أرتيوموفسك ومحاصرتها.

ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، إلى وجود ديناميكية إيجابية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها تتطور وفق خطط وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة الروسية.

المصدر: نوفوستي