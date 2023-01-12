دونيتسك: القوات الروسية أحكمت الطوق على مدينة أرتيوموفسك

أعلن مستشار القائم بأعمال حاكم دونيتسك إيغور كيماكوفسكي، تطويق المدفعية الروسية مدينة أرتيوموفسك (باخموت) من جميع المحاور، وإحكام القوات الروسية فكي كماشة حول قوات كييف هناك.

وقال كيماكوفسكي عبر "القناة الأولى" الروسية: "المدفعية الروسية تطوق مدينة أرتيوموفسك من جميع المحاور، فيما تحكم القوات الروسية فكي كماشة حول قوات كييف هناك".

ويأتي هذا التطور الميداني بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة سوليدار الاستراتيجية مؤخرا، وملاحقة القوات الروسية فلول مرتزقة كييف ونازييها المحاصرين في مناجم الملح العميقة على أطراف المدينة.

وأكدت وزارة الدفاع أن مصير المحاصرين كمصير منتسبي كتيبة "آزوف" النازية التي تم القضاء عليها في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك، ومحاصرة الناجين من أفرادها الذين استسلموا للقوات الروسية أمام كاميرات الصحفيين.

المصدر: تاس