"الكتيبة 52" الإسرائيلية تختبر "وحش النار" (صورة)

قالت وسائل إعلام عبرية إن "الكتيبة 52" التابعة لسلاح المدرعات الإسرائيلي ستكون أول من يختبر قدرات دبابة "البرق" التي تحتوي مقصورتها على خوذة للقائد وشاشة بيانات على غرار الطائرات.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الدبابة تسمح باستجابات أكثر كفاءة وأسرع.

وألقى موقع "والا" في تقرير يوم الجمعة الضوء على الدبابة الإسرائيلية الجديدة حيث قال: "ستكون الكتيبة 52 من اللواء 401 من سلاح المدرعات أول كتيبة تستقبل دبابة "البرق" المتقدمة في التجارب الميدانية الأولى".

ولفت إلى أن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي يطلقون على الدبابة الجديدة "ميركافا 5"، بسبب قدراتها المتقدمة.

وسيبدأ قادة ومقاتلو الكتيبة في الفترة المقبلة عمليات دراسة قدرات الدبابة وتدريب أفراد الطاقم واختبار تأثيرها في ساحة المعركة.

وقال قائد سلاح المشاة اللواء تامير يدعي، إن الدبابة سيتم استيعابها وفق التجارب وجاهزيتها مع تحسين الفاعلية التشغيلية للخطط العملياتية.

والدبابة التي تم تطويرها من قبل "مديرية دبابة الميركفا والعربات القتالية المدرعة"، بالتعاون مع قسم الأسلحة بسلاح المشاة وسلاح المدرعات، وهي تختلف في عدة مجالات عن دبابة "ميركافا 4".

وتتضمن "البرق" منظومة "سترة الرياح" والمعروفة باسم "تروفي" وهي منظومة دفاعية نشطة من النوع الصلب ضد الصواريخ المضادة للدبابات، مع كاميرات جديدة بزاوية رؤية 360 درجة ليلا ونهارا.

وستعمل الوسائل التكنولوجية في الدبابة على تحسين توسيع مجال رؤية القائد وفهم أفضل لميدان المعركة، مع خوذة قائد وشاشة بيانات، مماثلة لخوذة الطيار "مما يسمح بمزيد من المتابعة في حالات الطوارئ وردود فعل سريعة ودقيقة على تحركات العدو والحصول على الأهداف"، بحسب "والا".

وتضم الدبابة أيضا مستشعرات جديدة ومتقدمة ستسمح لها بالاستقلالية في القدرة على الحصول على أهداف في البيئة التي تعمل فيها ومهاجمتها بسرعة.

المصدر: "سبوتنيك"