الأمم المتحدة: لم نلاحظ أعمالا قتالية واسعة النطاق وسط هدنة عيد الميلاد

صرح الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن موظفي الأمم المتحدة في أوكرانيا، لم يلاحظوا أعمالا قتالية واسعة النطاق خلال هدنة عيد الميلاد التي أعلنتها روسيا.

وقال دوجاريك: "يقول زملاؤنا على الأرض إنهم لم يروا تقارير عن قتال عنيف أو واسع النطاق هذا ما قالوه لنا.. هذا على الرغم من حقيقة أننا لا نراقب خط المواجهة بأكمله".

وأضاف: "كما ألفت الانتباه إلى ما قاله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، إنه يأمل حقا في أن يؤدي أي وقف لإطلاق النار، إلى خلق نافذة لعمال الإغاثة للحصول على المزيد من المساعدة للمحتاجين".

ويوم الخميس، أفادت خدمة الكرملين الصحفية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر تعليمات بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في منطقة العمليات العسكرية الخاصة من الساعة 12:00 يوم 6 يناير، حتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير.

وفي وقت لاحق، أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار من الساعة 12:00 يوم 6 يناير ولمدة 36 ساعة.

وعلى الرغم من ذلك، أشارت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إلى أن نظام كييف يواصل استهداف وقصف مناطق ومواقع القوات الروسية، رغم التزام موسكو بوقف إطلاق النار الساري منذ منتصف اليوم.

المصدر: تاس