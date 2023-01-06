الدفاع الروسية: نظام كييف واصل قصف مناطق ومواقع القوات الروسية رغم التزام قواتنا بالهدنة

قالت وزارة الدفاع الروسية إن نظام كييف واصل استهداف وقصف مناطق ومواقع القوات الروسية رغم التزامها بهدنة وقف إطلاق النار الساري منذ منتصف اليوم الجمعة.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

استمر نظام كييف في قصف المناطق ومواقع القوات الروسية رغم وقف إطلاق النار.

استهدفت القوات المسلحة الروسية وقامت بتصفية أكثر من 50 جنديا أوكرانيا في اتجاه جنوب دونيتسك.

في اتجاه دونيتسك أوقعت قواتنا ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح.

في اتجاه كوبيانسك، تم تدمير أكثر من 40 جنديا أوكرانيا في عدة مناطق بخاركوف ولوغانسك.

في اتجاه كراسني ليمانسك، هزمت قواتنا مجموعتان هجوميتان للقوات الأوكرانية في يامبولوفكا في دونيتسك، كما تم تدمير ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا فيلوغانسك وسيريبريانكا وغريغوروفا في دونيتسك، ونتيجة للمواجهات تم تصفية أكثر من 60 جنديا أوكرانيا.

تعرض مركز قيادة لواء الهجوم الجوي 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف في منطقة كراسني ليمانسك في دونيتسك، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميكيلوفكا وتشاسوف يار في دونيتسك وأوتراد وكامينكا في منطقة خيرسون.

في مناطق ألكساندروفكا وأديفكا في دونيتسك، تم تدمير قاذفة ورادار لنظام الصواريخ الأوكراني S-300 المضاد للطائرات.

في منطقة بيبيدا بدونيتسك، تم تدمير مدافع هاوتزر D-20، كما تم تدمير نظام مدفعي M-777 أمريكي الصنع بالقرب من مدينة نوتس في منطقة زابوروجيه.

استهدفت قواتنا محطات الرادار القتالية المضادة للبطارية أمريكية الصنع AN / TPQ-36 و AN / TPQ-50.في مناطق فاسيلتسوفكا بمنطقة خاركوف و ايفانو داريفكا في دونيتسك

أسقطت قواتنا مقاتلة أوكرانية طراز Su-25 بالقرب من قرية ماريفكا في دونيتسك.

تم إسقاط خمس طائرات أوكرانية بدون طيار في نوفوكراسنيانكا وكريمينايا في لوغانسك وزافودوفكا في منطقة خيرسون.

تم اعتراض ثمانية صواريخ أمريكية من نظام HIMARS للصواريخ في منطقة زابوروجي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية