الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد

صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن أنطونيو غوتيريش، سيرحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا خلال فترة عيد الميلاد حال تنفيذه.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي: "عيد الميلاد هو فترة مقدسة بالنسبة للروس والأوكرانيين.. ويرحب الأمين العام دائما بإمكانية مراعاة وقف جميع الأعمال العسكرية في هذه الفترة المقدسة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا لن يحل محل السلام العادل وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير، استجابة لطلب بطريرك موسكو كيريل، الذي دعا إلى هدنة عيد الميلاد حتى يتمكن الأرثوذكس من حضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح.

كما دعا الكرملين الروسي، الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار وإعطاء الفرصة للمواطنين لأداء طقوس عيد الميلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو، أصدر التعليمات بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا لمدة 36 ساعة اعتبارا من ظهر يوم الجمعة.

المصدر: نوفوستي