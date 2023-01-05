مجلس الأمن الأوكراني: لن تجري كييف أي مفاوضات مع موسكو بشأن هدنة عيد الميلاد

صرح سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، في تعليق على اقتراح روسيا بوقف مؤقت لإطلاق النار، بأن كييف ترفض أي عمليات تفاوض مع موسكو.

وقال لقناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية: "لا مفاوضات معهم (مع موسكو)".

كما رفض مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، مبادرة الرئيس الروسي بوقف إطلاق النار المؤقت على طول خط التماس في أوكرانيا.

وقال بودولياك: "على روسيا أن تغادر الأراضي المحتلة، عندها فقط ستبدأ هدنة مؤقتة، نحن لا نهاجم أرضا أجنبية ولا نقتل المدنيين وعلى روسيا مغادرة أراضينا".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير.

كما دعا الكرملين الروسي، الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار وإعطاء الفرصة للمواطنين لأداء طقوس عيد الميلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو، أصدر التعليمات بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا لمدة 36 ساعة اعتبارا من ظهر يوم الجمعة.

المصدر: تاس