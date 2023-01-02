موسكو تحذّر اليابان من العسكرة وتهديد أمن روسيا والمحيط الهادىء

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، أن عودة اليابان إلى العسكرة، يمثل تحدّيا خطيرا لأمن روسيا وآسيا والمحيط الهادئ، محذرا طوكيو من أن موسكو ستبطل أي تهديد عسكري ياباني.

وقال رودينكو: "لفتنا إلى استعجال إدارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في التخلي عن مسار التنمية السلمية لليابان، والتي التزمتها طوكيو منذ عقود، والتحول إلى العسكرة. وباشروا إجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الحدود الروسية بمشاركة حلفاء غير إقليميين، وأعلنوا عن تبنيهم عقيدة جديدة للدفاع والأمن وزيادة غير مسبوقة في الإنفاق العسكري".

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وأشار إلى أن روسيا تعبر عن موقفها من هذه المسألة بشكل علني، وعبر القنوات الدبلوماسية.

وأضاف: "نعتبر مثل هذا النشاط من طوكيو تحديا خطيرا لأمن بلادنا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونحذر من أنه إذا استمرت هذه الممارسات، سنضطر لاتخاذ التدابير الجوابية المناسبة لإبطال التهديدات العسكرية لروسيا".

المصدر: نوفوستي