"الإيكونوميست": العملية العسكرية الروسية توضح أن العالم بانتظار ولادة عهد جديد

قالت صحيفة "الإيكونوميست" إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتعزيز القوة العسكرية الصينية، يشيران إلى بداية عهد جديد من التنافس بين القوى العظمى.

وأوضحت الصحيفة في مقال لها أن موسكو وبكين تجريان تدريبات عسكرية مشتركة بانتظام، ويعتقد كبار القادة الأمريكيين، أن البلدين سيتوحدان في كتلة واحدة، بأهداف مشتركة.

وحسب الصحيفة فإن انخفاض وزن الولايات المتحدة، ومقدار تأثيرها في الاقتصاد العالمي، سمح بظهور مثل هذه التحولات في الساحة العالمية.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، تفوق خلال القرن الماضي على منافسيه في ألمانيا، واليابان، خلال الحرب العالمية الثانية، والاتحاد السوفيتي والصين خلال الحرب الباردة.

وأردفت: "لكن الآن، إذا فكرنا قليلا في معادلة القوة الشرائية بين الولايات المتحدة والصين، فإن الناتج المحلي الصيني قريب جدا من الناتج المحلي الأمريكي، وربما تجاوزه بمراحل".

وخلصت إلى أن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تؤدي إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والآسيويين، لأنها تحد من إمكانية وصولهم إلى الأسواق الأمريكية.

المصدر: نوفوستي